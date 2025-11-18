Ричмонд
Сергей Ташуев: «Меня не зовут в “Динамо” из-за распада СССР — они не брезгуют иностранцами. А мы, мол, убогие. Все мировые изобретения — благодаря русским»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался о возможности возглавить «Динамо» после того, как Валерий Карпин решил сосредоточиться на сборной России.

Источник: Спортс"

— Вы готовы возглавить сейчас «Динамо»?

— Без вопросов! Я работал в хороших клубах.

В качестве тренера «Ахмата» я трижды обыграл «Динамо» Йокановича. Против «Спартака» у меня четыре победы, четыре ничьих и одно поражение, разница мячей — 11:3. Я ради интереса специально подсчитал. Но почему-то пригласили Личку, а не меня.

Меня не зовут в «Динамо», потому что распался Советский Союз. Они не брезгуют иностранными специалистами. А мы, мол, убогие. У нас — самые лучшие люди в мире. Все мировые изобретения — благодаря русским.

С какого перепугу Испания — лучшая страна в мире по футбольным методикам? У них самое лучшее географическое расположение для развития футбола.

Попробуй сейчас выйти в Москве и поиграть футбол — без шансов. А если взять другую часть страны, там сейчас и вовсе зима, — сказал Сергей Ташуев.

Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России.

