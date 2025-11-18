Геннадий Орлов: «У “Динамо” сложилось ложное представление, что Карпин — выдающийся тренер. Какие места “Ростов” занимал? Где, когда и в чем он себя проявил?»

В принципе не понимаю, почему «Динамо» выбрало Карпина. Кто им сказал, что Карпин — классный тренер? Разве он это доказал своей работой? Какие места занимал «Ростов» у него? Из «Ростова» в «Динамо» переехали Данил Глебов, а потом Максим Осипенко. Это «золотой фонд» Карпина. И что, они стали лидерами в «Динамо»? Нет, конечно. Значит, тренер не оценивает игроков правильно. Так и в сборной у него происходит.