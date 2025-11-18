Ричмонд
Геннадий Орлов: «У “Динамо” сложилось ложное представление, что Карпин — выдающийся тренер. Какие места “Ростов” занимал? Где, когда и в чем он себя проявил?»

Комментатор Геннадий Орлов оценил решение Валерия Карпина оставить пост главного тренера «Динамо» и сосредоточиться на сборной России.

Источник: Спортс"

«Абсолютно не удивлен отставкой Валерия Карпина. Он, видимо, не знает русской народной пословицы: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Так и вышло. Что Карпин хотел сделать с “Динамо”, никто не понял. Он и сам жаловался, что игроки его не понимают. Что ж ты за тренер, если тебя футболисты не понимают? Ты должен как-то объяснить им, чтобы поняли.

В принципе не понимаю, почему «Динамо» выбрало Карпина. Кто им сказал, что Карпин — классный тренер? Разве он это доказал своей работой? Какие места занимал «Ростов» у него? Из «Ростова» в «Динамо» переехали Данил Глебов, а потом Максим Осипенко. Это «золотой фонд» Карпина. И что, они стали лидерами в «Динамо»? Нет, конечно. Значит, тренер не оценивает игроков правильно. Так и в сборной у него происходит.

У динамовского руководства сложилось ложное представление, что Карпин — выдающийся тренер. Где, когда и в чем он себя проявил?

У клуба есть деньги, но чем руководствуются при выборе, не понимаю. Какая мотивация? Пусть расскажут. Наверное, Дмитрия Гафина потому и убрали, что допустил это совмещение", — сказал Геннадий Орлов.

Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России.

