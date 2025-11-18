Ричмонд
Николай Писарев: «Видел, что Карпину не хватало времени и на работу в сборной. Наверное, он понял, что не может дать “Динамо” того, что хотел бы. Верное решение»

Тренер сборной России Николай Писарев оценил решение Валерия Карпина тренировать только национальную команду и оставить пост тренера «Динамо».

Источник: Спортс"

— Работа в «Динамо» мешала Карпину в сборной?

— В сборной в меньшей степени. Клубу — да. Надо понимать, какой клуб. Составляющее успеха в клубе три: руководство, игроки и тренер.

Наверное, Валерий Георгиевич понял в этой истории, что он не может дать «Динамо» того, что хотел бы. Дальше уже был вопрос, насколько ему комфортно в этой истории совмещать.

Карпин приезжал в сборную, и я видел, что ему не хватало времени и на работу в сборной.

Я думаю, что он принял верное решение. Все от этого только выиграют: и «Динамо», и сборная, и он, — сказал Николай Писарев.

