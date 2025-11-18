Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Трамп о мэре-девушке в Сиэтле, где пройдет ЧМ-2026: «Вау, у нас появилась еще одна красотка. Джанни, перенесем турнир в место, где его оценят по достоинству и где будет безопасно?»

Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино провели встречу в Овальном кабинете и обсудили подготовку к чемпионату мира в стране.

Источник: Спортс"

Президенту США задали вопрос, спросили о новом избранном мэре Сиэтла Кэти Уилсон, которая является демократом-социалисткой. В городе запланировано шесть матчей турнира.

"Если мы посчитаем, что будут какие-то проблемы, то я бы попросил Джанни перенести турнир в другой город. У нас много городов, которые были бы рады его провести и сделали бы это при полной безопасности.

Если мы решим, что в Сиэтле есть проблема, где либеральный/коммунистический мэр… Я наблюдал за ней на выходных — вау, у нас появилась еще одна красотка. Джанни, могу ли я сказать, что мы перенесем турнир в такое место, где его оценят по достоинству и где будет безопасно?", — спросил Дональд Трамп.

Президент ФИФА ответил: «Безопасность — залог успеха чемпионата мира. Мы видим, что люди доверяют США, поскольку у нас рекордные продажи билетов. Билетов уже продано почти два миллиона. Люди знают, что приедут сюда, чтобы увидеть безопасный и надежный чемпионат мира. Это, конечно, ответственность правительства, и мы обсудим этот вопрос. Мы работаем вместе, должны гарантировать, что все болельщики, которые придут из-за рубежа, смогут насладиться праздником единения этого вида спорта, обеспечивая стопроцентную безопасность».