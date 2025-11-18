Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Семшов об уходе Карпина из «Динамо»: «Мужской поступок. Российские тренеры всегда оставляют неустойку, в отличие от зарубежных специалистов»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о решении Валерия Карпина оставить пост главного тренера «Динамо» и сосредоточиться на работе в национальной команде.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что Карпин отказался от 3,1 миллиона евро неустойки.

"Мне жалко, что Карпин уходит по одной простой причине. Он правильно сделал, что сам ушел. Мужской поступок. Там пишут про неустойку, ее российские тренеры всегда оставляют, они уходят, принимают решение, в отличие от зарубежных специалистов.

А жалко потому, что мне хотелось бы посмотреть, как сейчас «Динамо», несмотря на неудачные результаты, будет выходить из этого кризиса. Какие шаги он будет делать, как он будет что‑то менять. Потому что «Динамо» поднимется — 100% никто не сомневался и не сомневается даже сейчас.

Мне, с одной стороны, жалко, с другой, правильно сделал — вот, это давление, наверное, тяжело.

Сейчас будет сосредоточен на сборной, как все хотели. Опять же совмещение, а как это мешало сборной… Мне тяжело понять. Там все равно есть помощники", — сказал Игорь Семшов.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше