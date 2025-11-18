Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
1
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
6
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
2
:
Польша
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Литва
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
6
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
2
:
Хорватия
3
П1
X
П2

Сафонов не думает об уходе из «ПСЖ», сказал Кафанов: «Он заберет место, как только дойдет очередь — нужно рассчитывать на ошибку. Матвею надо дать шанс»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о ситуации Матвея Сафонова, который еще не провел ни одного матча за «ПСЖ» в этом сезоне.

Источник: Спортс"

— Как оцените игру Матвея Сафонова? У него только три матча за сборную России в этом сезоне.

— Если говорить про Матвея, то у него сезон начался, сделали ставку на другого вратаря в «ПСЖ».

Как только дойдет очередь до него, то он это место заберет. Просто ему нужно дать шанс, нужно рассчитывать на ошибку.

Если говорить про сборную, то мы в этой ситуации будем его поддерживать, будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики. Потому что у нас в России можно по пальцам пересчитать вратарей, которые выступают в европейских клубах.

Первым был Андрей Лунев, который попал в большой клуб — в «Байер». Сейчас Матвей. Конечно, мы ему рады, будем поддерживать всячески, чтобы у него карьера там пошла хорошо.

— Обсуждали ли с Матвеем на сборе ситуацию в «ПСЖ»? Что он думает?

— У него все нормально, он ждет своего шанса. Он его получит.

— Зимой он не планирует менять клуб?

— Насколько знаю, об этом даже никто не думает — ни в клубе, ни сам Матвей, — сказал Виталий Кафанов.