Сафонов не думает об уходе из «ПСЖ», сказал Кафанов: «Он заберет место, как только дойдет очередь — нужно рассчитывать на ошибку. Матвею надо дать шанс»

— Как оцените игру Матвея Сафонова? У него только три матча за сборную России в этом сезоне.
— Если говорить про Матвея, то у него сезон начался, сделали ставку на другого вратаря в «ПСЖ».
Как только дойдет очередь до него, то он это место заберет. Просто ему нужно дать шанс, нужно рассчитывать на ошибку.
Если говорить про сборную, то мы в этой ситуации будем его поддерживать, будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики. Потому что у нас в России можно по пальцам пересчитать вратарей, которые выступают в европейских клубах.
Первым был Андрей Лунев, который попал в большой клуб — в «Байер». Сейчас Матвей. Конечно, мы ему рады, будем поддерживать всячески, чтобы у него карьера там пошла хорошо.
— Обсуждали ли с Матвеем на сборе ситуацию в «ПСЖ»? Что он думает?
— У него все нормально, он ждет своего шанса. Он его получит.
— Зимой он не планирует менять клуб?
— Насколько знаю, об этом даже никто не думает — ни в клубе, ни сам Матвей, — сказал Виталий Кафанов.