Фетисов объяснил, почему в России надо вернуть продажу пива на стадионах

«Надо себя уважать, на самом деле. Если мы считаем, что пиво на стадионах — это плохо для страны, то это не совсем правильно. Пиво на стадионах — это часть мировой спортивной культуры, — сказал Фетисов. — Мы себя обидели, разрешив продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира по футболу, потом взяли и опять запретили. Это не совсем понятная позиция. Да, люди приходят на стадион, чтобы получить удовольствие от игры, а не чтобы напиться. Да, это культура, культура посещения стадиона. Сегодня все моменты можно контролировать, и я считаю, что пиво надо возвращать [на стадионы]».