Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.62
П2
1.84
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.85
П2
5.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
5.16
X
3.95
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.69
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.98
П2
5.57

«Роналду — лучший в истории для меня. Играть с ним было мечтой, это были невероятные два года». Экс-хавбек «Аль-Насра» Талиска о Криштиану

Полузащитник «Фенербахче» Талиска, выступавший за «Аль-Наср», назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

"Эти два года были невероятными. Когда он пришел, я играл в клубе уже два года. Я провел там четыре года, это невероятная история. Играть с ним было нереально, для меня это было мечтой. Я считаю его лучшим в истории.

Мы тренировались вместе и творили невероятные вещи. Для меня, как для спортсмена и как для человека, работа с ним заключается в том, чтобы максимально раскрыть потенциал спортсмена, стать большим профессионалом, больше заботиться о себе. Это было невероятно", — сказал Талиска в интервью BandSports.