Министр спорта Дегтярёв провёл встречу с Газзаевым, Черчесовым и Сёминым

В Telegram-канале министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал об итогах проведённой в Москве встречи с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ).
На мероприятии присутствовали также глава ООТФ Михаил Гершкович, а также заслуженные тренеры России Станислав Черчесов, Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. В ходе встречи были подняты вопросы развития детско-юношеского футбола, эффективной работы спортивных школ при профессиональных клубах, экономики клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В частности, Черчесов, главный тренер клуба РПЛ «Ахмат», предложил сохранить лимит на легионеров в чемпионате России. Кроме того, поступило предложение организовать новый турнир для вторых составов команд РПЛ по аналогии с Молодёжной футбольной лигой (МФЛ).