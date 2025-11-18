Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

«Надо этот РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки. Мяч даже пинать не могут, позорище. Не удивлюсь, если они и Монголии проиграют». Александр Тихонов о 0:2 с Чили

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался о поражении сборной России от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"Я не удивлюсь, если они и Монголии проиграют. Я всегда прав по футбольным вопросам. Что могу сказать, это позор. Мне мои друзья передают информацию, что бюджет футбольных клубов выше, чем у хоккейных. Но ведь на хоккее арены битком всегда в отличие от футбола.

Надо весь этот РФС перелопатить, разогнать к чертям и сделать устав такой, чтобы футболистам платили по три копейки. Они все равно больше ничего не умеют, хотя и мяч даже пинать не могут. Позорище, просто позорище, причем в других видах спортсменов критикуют, ругают, а с этих как с гуся вода", — сказал Тихонов.