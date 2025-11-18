Ричмонд
Мостовой о тренерах: «Поставьте Мусаева в “Оренбург” — долго продержится? Или Семака в “Пари НН” — то же самое. Многие у нас незаслуженно хорошими специалистами считаются»

Александр Мостовой считает, что «Краснодар» шел бы в лидирующей группе и без Мурада Мусаева.

— Удивляет, что «Краснодар» при Мусаеве снова идет первым после чемпионства?

— Посмотрите, какой состав у них. Один из лучших в лиге, всех лидеров сохранили. Там все дело в исполнителях, любой тренер лидировал бы.

Многие тренеры у нас незаслуженно хорошими специалистами считаются: поставьте Мусаева в «Оренбург» — долго он продержится? Или Семака в «Пари НН» — то же самое.

С составами «Краснодара» и «Зенита» тренер-то особо не нужен, просто сиди иногда замены делай и не мешай играть им, — заявил бывший хавбек сборной России.