Агент Божовича: «Миодраг, конечно, хотел бы возглавить “Динамо”. 90 процентов тренеров из Восточной Европы хотели бы поработать в этом клубе»

«Честно, думаю, что этот вариант сейчас нереален. Миодраг, конечно, хотел бы возглавить “Динамо”, это большой клуб с огромной историей. 90 процентов тренеров из Восточной Европы хотели бы возглавить “Динамо”.
Те, кто не смотрит, на политические моменты, каждый хотел бы поработать в этом клубе", — заявил Еремич.
Божович возглавлял «Динамо» в 2011—2012 годах.
