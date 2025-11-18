Ричмонд
Агент Божовича: «Миодраг, конечно, хотел бы возглавить “Динамо”. 90 процентов тренеров из Восточной Европы хотели бы поработать в этом клубе»

Агент Срджан Еремич заявил, что Миодраг Божович хотел бы возглавить московское «Динамо». Ранее клуб покинул Валерий Карпин.

Источник: Спортс"

«Честно, думаю, что этот вариант сейчас нереален. Миодраг, конечно, хотел бы возглавить “Динамо”, это большой клуб с огромной историей. 90 процентов тренеров из Восточной Европы хотели бы возглавить “Динамо”.

Те, кто не смотрит, на политические моменты, каждый хотел бы поработать в этом клубе", — заявил Еремич.

Божович возглавлял «Динамо» в 2011—2012 годах.

