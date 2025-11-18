Антони о «Баварии»: «Компани звонил перед закрытием трансферного окна и говорил, что ему очень нравится моя игра. Великий клуб, великий тренер — меня это тронуло, но я выбрал “Бетис” из-за&

Однако то, что я семейный человек, оказало серьезное влияние на мое решение. Дело в заботе о детях. Лоренсо любит этот город, когда мы были в отпуске в Бразилии, он, ничего еще не зная, все время спрашивал: «Папа, а когда мы вернемся в Испанию?» — сказал вингер «Бетиса».