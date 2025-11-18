Антони о «Баварии»: «Компани звонил перед закрытием трансферного окна и говорил, что ему очень нравится моя игра. Великий клуб, великий тренер — меня это тронуло, но я выбрал “Бетис” из-за&

Сообщалось, что перед закрытием трансферного окна мюнхенцы предлагали «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро. Вингер отказал немецкому клубу и перешел в «Бетис», за который играл на правах аренды в предшествующем сезоне.
«Окно закрывалось на следующий день в семь или восемь вечера. Или в полночь. И в последний день перед этим, когда дела с “Бетисом” шли на лад, мне позвонила “Бавария”.
Буду честен, меня это тронуло. Мы говорим о мировом гиганте, мюнхенской «Баварии», где работает тренер с такой историей. Компани позвонил мне, мы поговорили. Он был невероятно вежлив, сказал, что ему всегда очень нравилась моя игра. Это было в 11 часов вечера или чуть позже.
И меня это тронуло, нравится вам это или нет. Из-за величия клуба, величия тренера, его отношения ко мне, манеры разговора со мной.
Однако то, что я семейный человек, оказало серьезное влияние на мое решение. Дело в заботе о детях. Лоренсо любит этот город, когда мы были в отпуске в Бразилии, он, ничего еще не зная, все время спрашивал: «Папа, а когда мы вернемся в Испанию?» — сказал вингер «Бетиса».