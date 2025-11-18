Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Косово
0
:
Швейцария
0
Все коэффициенты
П1
5.90
X
3.30
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Швеция
0
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.04
П2
4.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.35
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.75
П2
3.99
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Болгария
1
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
2.85
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Испания
1
:
Турция
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
34.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.10
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Румыния
1
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Бельгия
1
:
Лихтенштейн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Уэльс
1
:
Северная Македония
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
7.00
П2
16.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Антони о «Баварии»: «Компани звонил перед закрытием трансферного окна и говорил, что ему очень нравится моя игра. Великий клуб, великий тренер — меня это тронуло, но я выбрал “Бетис” из-за&

Антони вспомнил, как в конце лета его пыталась подписать «Бавария».

Источник: Спортс"

Сообщалось, что перед закрытием трансферного окна мюнхенцы предлагали «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро. Вингер отказал немецкому клубу и перешел в «Бетис», за который играл на правах аренды в предшествующем сезоне.

«Окно закрывалось на следующий день в семь или восемь вечера. Или в полночь. И в последний день перед этим, когда дела с “Бетисом” шли на лад, мне позвонила “Бавария”.

Буду честен, меня это тронуло. Мы говорим о мировом гиганте, мюнхенской «Баварии», где работает тренер с такой историей. Компани позвонил мне, мы поговорили. Он был невероятно вежлив, сказал, что ему всегда очень нравилась моя игра. Это было в 11 часов вечера или чуть позже.

И меня это тронуло, нравится вам это или нет. Из-за величия клуба, величия тренера, его отношения ко мне, манеры разговора со мной.

Однако то, что я семейный человек, оказало серьезное влияние на мое решение. Дело в заботе о детях. Лоренсо любит этот город, когда мы были в отпуске в Бразилии, он, ничего еще не зная, все время спрашивал: «Папа, а когда мы вернемся в Испанию?» — сказал вингер «Бетиса».