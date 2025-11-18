Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
5.60
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.80
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
11.20
X
2.18
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
2.30
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.50
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
2.95
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
4
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
4
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Селюк о новичках при Карпине: «Обычно мусор из квартиры выносят, а в “Динамо” его заносили. Он же еще 4 игроков “Ростова” предложил. Гусеву надо пригласить клининговую компанию»

Дмитрий Селюк убежден, что у «Динамо» из-за Валерия Карпина есть проблемы с составом.

«Однозначно, Карпин после себя оставил целый ворох проблем и мусора. Слава богу, в “Динамо” разобрались. Не дали Карпину занести еще. Он же еще предложил трех-четырех игроков “Ростова”.

А еще идет и приватизация сборной. Он манипулирует, выставляет за сборную Мелехина, Ваханию и потом предлагает их в «Динамо» за миллионы. Он создавал обертку, чтобы продать. «Динамо» практически превратилось в «Ростов». Но эксперты его защищали, говорили, что Карпин хочет создать что-то новое. Но если тренер хочет сделать что-то новое, то он не приглашает такое количество возрастных игроков. Я про Осипенко, Миранчука, Сергеева. Это все сбитые летчики.

Я же единственный был готов поспорить с московским «Динамо», что он не доработает до зимы. Готов был спорить на три миллиона еще летом, что не войдет даже в тройку. В то время об этом никто не говорил, и думали, что я сумасшедший, что Карпин мне где-то лично насолил.

Очень странно, что во многих СМИ из Карпина еще героя сделали, что он сам ушел. Почему-то его все облизывают. Если бы его не ушли, то добавилось бы еще мусора. Обычно из квартиры его выносят, а в «Динамо» его заносили. С каждым разом становилось все грязнее и грязнее, а убирать — еще больше. Теперь, после назначения Ролана Гусева, ему в первую очередь надо пригласить клининговую компанию, потому что после Карпина в «Динамо» осталось много мусора.

Я считаю, вообще, Гусеву должны дать шанс поработать, а не искать кого-то со стороны. Он и должен был продолжать работать после Лички. Он выиграл все матчи, кроме чемпионского «Краснодара». Гусев знает все изнутри, всех футболистов.

Сезон уже не спасти. Сейчас надо работать на перспективу — на будущий сезон. Тройка слишком далеко, но есть возможность побороться за Кубок России. С этим трофеем уже можно будет считать сезон успешным.

Но пока главный успех — уход Карпина. Знаю, люди в Москве ликуют и празднуют это событие чуть ли не в ресторанах", — сказал футбольный агент.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше