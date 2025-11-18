Селюк о новичках при Карпине: «Обычно мусор из квартиры выносят, а в “Динамо” его заносили. Он же еще 4 игроков “Ростова” предложил. Гусеву надо пригласить клининговую компанию»

«Однозначно, Карпин после себя оставил целый ворох проблем и мусора. Слава богу, в “Динамо” разобрались. Не дали Карпину занести еще. Он же еще предложил трех-четырех игроков “Ростова”.
А еще идет и приватизация сборной. Он манипулирует, выставляет за сборную Мелехина, Ваханию и потом предлагает их в «Динамо» за миллионы. Он создавал обертку, чтобы продать. «Динамо» практически превратилось в «Ростов». Но эксперты его защищали, говорили, что Карпин хочет создать что-то новое. Но если тренер хочет сделать что-то новое, то он не приглашает такое количество возрастных игроков. Я про Осипенко, Миранчука, Сергеева. Это все сбитые летчики.
Я же единственный был готов поспорить с московским «Динамо», что он не доработает до зимы. Готов был спорить на три миллиона еще летом, что не войдет даже в тройку. В то время об этом никто не говорил, и думали, что я сумасшедший, что Карпин мне где-то лично насолил.
Очень странно, что во многих СМИ из Карпина еще героя сделали, что он сам ушел. Почему-то его все облизывают. Если бы его не ушли, то добавилось бы еще мусора. Обычно из квартиры его выносят, а в «Динамо» его заносили. С каждым разом становилось все грязнее и грязнее, а убирать — еще больше. Теперь, после назначения Ролана Гусева, ему в первую очередь надо пригласить клининговую компанию, потому что после Карпина в «Динамо» осталось много мусора.
Я считаю, вообще, Гусеву должны дать шанс поработать, а не искать кого-то со стороны. Он и должен был продолжать работать после Лички. Он выиграл все матчи, кроме чемпионского «Краснодара». Гусев знает все изнутри, всех футболистов.
Сезон уже не спасти. Сейчас надо работать на перспективу — на будущий сезон. Тройка слишком далеко, но есть возможность побороться за Кубок России. С этим трофеем уже можно будет считать сезон успешным.
Но пока главный успех — уход Карпина. Знаю, люди в Москве ликуют и празднуют это событие чуть ли не в ресторанах", — сказал футбольный агент.