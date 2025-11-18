Селюк о новичках при Карпине: «Обычно мусор из квартиры выносят, а в “Динамо” его заносили. Он же еще 4 игроков “Ростова” предложил. Гусеву надо пригласить клининговую компанию»

Очень странно, что во многих СМИ из Карпина еще героя сделали, что он сам ушел. Почему-то его все облизывают. Если бы его не ушли, то добавилось бы еще мусора. Обычно из квартиры его выносят, а в «Динамо» его заносили. С каждым разом становилось все грязнее и грязнее, а убирать — еще больше. Теперь, после назначения Ролана Гусева, ему в первую очередь надо пригласить клининговую компанию, потому что после Карпина в «Динамо» осталось много мусора.