Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
52.00
X
5.60
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
3.55
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
11.70
X
2.00
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
3.12
X
2.02
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
72.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
Все коэффициенты
П1
1.75
X
2.76
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
2.79
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
4
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
4
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Мартинес о визите Роналду в Белый дом: «Счастливый день для португальцев. Криштиану больше, чем просто футболист, и может помочь во многих вопросах за пределами футбола»

Роберто Мартинес прокомментировал визит Криштиану Роналду в Белый дом.

Источник: Спортс"

Сегодня стало известно, что форвард сборной Португалии встретится Дональдом Трампом. Вероятно, приезд играющего за «Аль-Наср» Роналду связан с тем, что на сегодня у президента США была запланирована с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

"Приятно, что мы сыграем на ЧМ, потому что если бы Роналду приехал в Белый дом, а Португалия не вышла на ЧМ, это была бы трагедия. Так что получилось очень хорошо.

Криштиану больше, чем просто футболист. Он может помочь во многих вопросах за пределами футбола, так что я считаю, что это счастливый день для всех португальцев — они увидят посла Португалии в Белом доме.

За какой бы клуб он ни играл, Роналду представляет национальную сборную и португальский народ", — сказал главный тренер сборной Португалии.