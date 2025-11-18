Мартинес о визите Роналду в Белый дом: «Счастливый день для португальцев. Криштиану больше, чем просто футболист, и может помочь во многих вопросах за пределами футбола»

Сегодня стало известно, что форвард сборной Португалии встретится Дональдом Трампом. Вероятно, приезд играющего за «Аль-Наср» Роналду связан с тем, что на сегодня у президента США была запланирована с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
"Приятно, что мы сыграем на ЧМ, потому что если бы Роналду приехал в Белый дом, а Португалия не вышла на ЧМ, это была бы трагедия. Так что получилось очень хорошо.
Криштиану больше, чем просто футболист. Он может помочь во многих вопросах за пределами футбола, так что я считаю, что это счастливый день для всех португальцев — они увидят посла Португалии в Белом доме.
За какой бы клуб он ни играл, Роналду представляет национальную сборную и португальский народ", — сказал главный тренер сборной Португалии.