Фанаты вывесили баннер «За свободу народов — от Каталонских стран до Палестины» на товарищеской игре сборных в Барселоне. Пришло больше 30 000 зрителей

Товарищеский матч в Барселоне привлек свыше 30 000 болельщиков — это самая высокая посещаемость игры каталонской сборной за последнее десятилетие. Билеты стоили от 5 до 15 евро, выручка, как сообщали организаторы, будет направлена на гуманитарные цели и поддержку инициатив, связанных с помощью Палестине.
Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
На игре было зафиксировано большое количество палестинских и каталонских флагов. Также зрители вывесили баннер с надписью «За свободу народов — от Каталонских стран до Палестины», а некоторые болельщики держали в руках плакаты с текстом «Каталонские страны вместе с Палестиной».
Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press.
Сборная Палестины вынесла плакат «Остановите геноцид» на матч с командой Страны Басков. Перед игрой прошла минута молчания в память о погибших в Газе.