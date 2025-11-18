Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
44.00
X
5.40
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.80
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
11.20
X
2.18
П2
2.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
2.30
П2
4.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.50
П2
56.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.00
П2
12.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
4.85
X
2.79
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
4
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
4
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Фанаты вывесили баннер «За свободу народов — от Каталонских стран до Палестины» на товарищеской игре сборных в Барселоне. Пришло больше 30 000 зрителей

Сборные Палестины и Каталонии встретились на «Олимпик Льюис Компанис».

Товарищеский матч в Барселоне привлек свыше 30 000 болельщиков — это самая высокая посещаемость игры каталонской сборной за последнее десятилетие. Билеты стоили от 5 до 15 евро, выручка, как сообщали организаторы, будет направлена на гуманитарные цели и поддержку инициатив, связанных с помощью Палестине.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

На игре было зафиксировано большое количество палестинских и каталонских флагов. Также зрители вывесили баннер с надписью «За свободу народов — от Каталонских стран до Палестины», а некоторые болельщики держали в руках плакаты с текстом «Каталонские страны вместе с Палестиной».

Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Сборная Палестины вынесла плакат «Остановите геноцид» на матч с командой Страны Басков. Перед игрой прошла минута молчания в память о погибших в Газе.