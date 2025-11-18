Испания впервые пропустила в этом отборе ЧМ — от Турции — и не смогла стать третьей европейской страной в истории без пропущенных голов в квалификации ЧМ после Англии и Югославии

Таким образом, испанцам не удалось повторить достижение Англии в этой квалификации и Югославии перед ЧМ-1954 и сохранить свои ворота сухими на протяжении всего отбора.
Сборная Испании впервые пропустила в текущем отборе к чемпионату мира 2026 года. В последнем туре команде Луиса де ла Фуэнте смогла забить Турция (1:1, перерыв), отличился Дениз Гюль.