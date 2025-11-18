Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
0
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
5.60
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.80
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
11.20
X
2.18
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
2.30
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.50
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
2.95
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
4
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
4
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Испания впервые пропустила в этом отборе ЧМ — от Турции — и не смогла стать третьей европейской страной в истории без пропущенных голов в квалификации ЧМ после Англии и Югославии

Сборная Испании впервые пропустила в текущем отборе к чемпионату мира 2026 года. В последнем туре команде Луиса де ла Фуэнте смогла забить Турция (1:1, перерыв), отличился Дениз Гюль.

Таким образом, испанцам не удалось повторить достижение Англии в этой квалификации и Югославии перед ЧМ-1954 и сохранить свои ворота сухими на протяжении всего отбора.