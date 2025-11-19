Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
1
:
Швейцария
1
Все коэффициенты
П1
42.00
X
6.00
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швеция
0
:
Словения
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
3.90
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Греция
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
1.78
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Шотландия
1
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
1.97
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Болгария
2
:
Грузия
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
84.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Испания
2
:
Турция
2
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.30
П2
12.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Австрия
0
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
2.90
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Румыния
4
:
Сан-Марино
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Уэльс
5
:
Северная Македония
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Гусев станет главным тренером «Динамо» в случае 4 побед подряд. Экс-тренера «Боруссии» Шахина в клубе не будет (Legalbet)

Ролан Гусев может стать главным тренером «Динамо» при определенных условиях.

Источник: Спортс"

После ухода Валерия Карпина экс-полузащитник ЦСКА был назначен исполняющим соответствующие обязанности.

По информации Legalbet, Гусев может быть утвержден в качестве главного тренера в том случае, если «Динамо» обыграет всех соперников до зимней паузы. Среди них — «Динамо» Махачкала, «Зенит», «Ахмат» и «Спартак».

Также отмечается, что экс-тренера «Боруссии» Дортмунд Нури Шахина, сейчас тренирующего «Истанбул», в московской команде не будет.

