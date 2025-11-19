Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Шалимов о Романове в «Спартаке»: «Если не найдут иностранца уровня зенитовских Адвоката и Спаллетти, надо доверять своему»

Игорь Шалимов поддержал назначение Вадима Романова на пост и.о. тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

«Считаю, что это решение в данной ситуации логичное — дать шанс своему. Но в целом обратил бы внимание на выбор тренеров для команды, если сравнивать с “Зенитом”, куда брали Адвоката, Спаллетти, Боаша, Луческу и Манчини — это очень громкие имена, сильные специалисты, которые и до “Зенита”, и после него работали в хороших командах. Но и при этом у двоих из этой пятерки не пошло.

По тем иностранцам, которых брал «Спартак» в последние 20 лет, в этот ряд могу поставить только Эмери. И получается, что если сейчас Кахигао не сможет найти иностранца уровня зенитовских, надо доверять своему, которому позволить сформировать свой штаб и грамотно его наполнить.

Если же будет плюс-минус то же, что мы видели ранее при выборе тренеров уровня Абаскаля, то это полтора года ожидания, все пойдет по тому же кругу, и кончится тем же, чем в случае с Абаскалем и Станковичем", — сказал экс-тренер клубов РПЛ.