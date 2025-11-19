Шалимов о Романове в «Спартаке»: «Если не найдут иностранца уровня зенитовских Адвоката и Спаллетти, надо доверять своему»

«Считаю, что это решение в данной ситуации логичное — дать шанс своему. Но в целом обратил бы внимание на выбор тренеров для команды, если сравнивать с “Зенитом”, куда брали Адвоката, Спаллетти, Боаша, Луческу и Манчини — это очень громкие имена, сильные специалисты, которые и до “Зенита”, и после него работали в хороших командах. Но и при этом у двоих из этой пятерки не пошло.