Гришин о «Спартаке»: «Если хотят упасть на 10‑е место, можно пригласить Карпина. В “Динамо” мы увидели полнейший регресс»

«В “Динамо” при Карпине мы увидели полнейший регресс команды. Если “Спартак” хочет упасть туда, где сейчас находится “Динамо”, то есть на 10‑е место в РПЛ, тогда, конечно, можно пригласить Карпина возглавить команду. А так… Я ни в коем случае не против Валерия Георгиевича как тренера.