Гришин о «Спартаке»: «Если хотят упасть на 10‑е место, можно пригласить Карпина. В “Динамо” мы увидели полнейший регресс»

«В “Динамо” при Карпине мы увидели полнейший регресс команды. Если “Спартак” хочет упасть туда, где сейчас находится “Динамо”, то есть на 10‑е место в РПЛ, тогда, конечно, можно пригласить Карпина возглавить команду. А так… Я ни в коем случае не против Валерия Георгиевича как тренера.
Желаю ему спокойно отдохнуть. Мне кажется, он зря пошел на это совмещение. Работал бы со сборной без всякого шума и вреда для кармы, который получился из‑за захода в «Динамо». Работа в национальной сборной — пик карьеры для любого тренера«, — сказал бывший футболист “Динамо”.
