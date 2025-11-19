Экс-форвард «Реала» Мариано о Роналду: «Я научился у Криштиану тренироваться, восстанавливаться, готовиться к матчу — всему. Умению держать слово, лидерству»

Это была одна из лучших команд, за которые я когда-либо выступал. В ней играли не только футболисты стартового состава, но и то, что пресса называла «Планом Б» (запасные игроки, такие как Мариано, игравшие ключевую роль во многих матчах). Было немного странно, но, по правде говоря, План Б был похож на План А.