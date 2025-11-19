Ричмонд
Экс-форвард «Реала» Мариано о Роналду: «Я научился у Криштиану тренироваться, восстанавливаться, готовиться к матчу — всему. Умению держать слово, лидерству»

Экс-нападающий «Реала» Мариано Диас рассказал о том, чему научился у Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

Футболист попал в основной состав мадридцев в сезоне-2016/17. Тогда клуб выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов с атакующим трио в лице Карима Бензема, Гарета Бэйла и Роналду. Мариано забил 5 голов в 14 матчах.

"Этот год был невероятным. Мы чувствовали, что выиграем каждый матч Лиги чемпионов. Мы играли в очень, очень привлекательный футбол. Криштиану отлично играл в атаке, все были на высоте.

Я многому научился у Криштиану. Правильному распорядку дня, раннему приходу на тренировку, тому, как лечиться, тренироваться, восстанавливаться, готовиться к матчу — всему. Умению держать слово, лидерству.

Это была одна из лучших команд, за которые я когда-либо выступал. В ней играли не только футболисты стартового состава, но и то, что пресса называла «Планом Б» (запасные игроки, такие как Мариано, игравшие ключевую роль во многих матчах). Было немного странно, но, по правде говоря, План Б был похож на План А.

Пока команда не выигрывала на тренировке, матчи не заканчивались. Иногда переходили в дополнительное время, и тогда забивался золотой гол. Мы тренировались ради камбэков, и казалось, что «Мадрид» всегда побеждал в итоге«, — сказал Мариано, ныне выступающий за “Алавес”.