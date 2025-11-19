Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Тренер «Нарта» — фанатам «Севастополя» перед игрой с их конкурентами: «Вас на критикуете, а лучше рот закрыть. Если мы вдруг захотим в отпуск пораньше, вам не видать 1-го мес

Тренер «Нарта» из Черкесска намекнул, что команда может в расслабленном состоянии сыграть в следующем матче.

Источник: Спортс"

В группе 1А Leon Второй лиги Б после 35 туров на первом месте идет «Динамо» Ставрополь — 70 очков. Вторую строчку занимает «Севастополь» — 69.

15 ноября «Нарт» сыграл вничью с севастопольским клубом, а 22-го встретится с лидером.

— Как будете на последнюю игру команду настраивать? Вы же понимаете, что севастопольские болельщики тоже будут сейчас поддерживать.

— Вы знаете, я там сейчас как раз болельщикам некоторым сказал: «Вы нас критикуете, а лучше рот закрыть, потому что если мы вдруг сейчас захотим просто в отпуск пораньше, то вам не видать первого места».

Нас поддерживают — вот вы сейчас правильно говорите, мудро. Вот так надо рассуждать всем болельщикам. Вообще, я на месте севастопольских болельщиков приехал бы в Черкесск и очень сильно поддерживал, — заявил Ахмад Магомедкамилов.