Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства — уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»

Тем более что все коллеги Валерия Георгиевича высказались по этому поводу. Все в один голос говорили, что это был огромный риск — назначать тренера сборной по совместительству. Сидеть на двух стульях и разрываться на две работы — это не «Ростов», это другая история. Тут большее внимание к клубу. Априори понятно, что это тяжело. То есть это тоже риск. Рискнули — не угадали, — сказал комментатор.