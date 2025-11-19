Ричмонд
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В “Динамо”, “Спартаке” должны быть выдающиеся специалисты, их задача — чемпионство»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев назвал Валерия Карпина средним тренером.

Источник: Спортс"

Ранее главный тренер сборной России покинул «Динамо», которое возглавлял с июня по ноябрь. Бело-голубые в 15 турах Мир РПЛ набрали 17 очков и занимают десятое место в таблице.

— Мне кажется, Карпина слишком много. Карпин — довольно средний тренер. А что касается «Динамо», то оно просто провалилось, по большому счету. Да, раньше я говорил, чтобы ему дали поработать. Но команда провалилась! При этом показала, как она может играть с «Зенитом». Но сколько же, помимо этого, было неудач?

И Карпин — такая фигура, что все вокруг него крутится. И сборную ему, и клуб. Сборную мира еще дайте ему, в конце концов! Там вообще нет игр никаких и все нормально будет. Что говорить‑то? Я даже не вижу, что обсуждать здесь. Все тренеры, когда есть неудачи, или уходят сами, или их увольняют. Только и всего.

— Кто теперь должен тренировать «Динамо»?

— Я не знаю, кто должен тренировать «Динамо», честно скажу. Фигурируют разные фамилии, и заграничные какие‑то тоже. Это прерогатива только руководства «Динамо». Но я вернусь к Карпину. Вот он тренировал «Ростов». И я говорил: он вырос как тренер. И сейчас подтвердить могу это. Но он не выдающийся тренер, понимаете? А «Динамо», «Спартак» должны тренировать выдающиеся специалисты, потому что они ставят задачи быть только чемпионом. А тут даже когда мы говорили про усиление «Динамо», то я ужасался. Глебова взяли, Осипенко… Это что, выдающиеся футболисты, что ли? Однозначно, нет. Средние игроки команды с 10‑го места.

Уволили Карпина или он уволился сам — меня это не особо интересует. Но это должно было произойти значительно раньше. «Динамо» с самого начала сезона лихорадит. Не вижу, что тут раздувать. Нет результата. Чего говорить‑то о Карпине? Средний тренер, только и всего, — заявил Ловчев.

