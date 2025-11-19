Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В “Динамо”, “Спартаке” должны быть выдающиеся специалисты, их задача — чемпионство»

— Я не знаю, кто должен тренировать «Динамо», честно скажу. Фигурируют разные фамилии, и заграничные какие‑то тоже. Это прерогатива только руководства «Динамо». Но я вернусь к Карпину. Вот он тренировал «Ростов». И я говорил: он вырос как тренер. И сейчас подтвердить могу это. Но он не выдающийся тренер, понимаете? А «Динамо», «Спартак» должны тренировать выдающиеся специалисты, потому что они ставят задачи быть только чемпионом. А тут даже когда мы говорили про усиление «Динамо», то я ужасался. Глебова взяли, Осипенко… Это что, выдающиеся футболисты, что ли? Однозначно, нет. Средние игроки команды с 10‑го места.