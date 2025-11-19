Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы и Царь, и Шалимов, и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы — не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, и

Александр Бубнов согласился бы потренировать «Динамо», если бы ему предложили.

"Пошел бы я или нет? Пошел бы. Но такой тренерский штаб собрал бы… У меня бы и Царь был, и Шалимов — все бы были, блин! И Кобелева бы пригласили.

Гусева с Паршивлюком не было бы. Ну не тот уровень, понимаешь.

Задача-то какая сейчас? Уже ни чемпионство, ни Кубок они не выиграют. Задач никаких нет. А за год мы подготовим, игрочков подкупим-пригласим, из академии возьмем игрочков, выстроим игру, принципы игры определим. Карпин с основными принципами игры ни в одной команде не мог определиться, он не знает, что такое футбол", — заявил бывший защитник сборной СССР.