Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы и Царь, и Шалимов, и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы — не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, и

Задача-то какая сейчас? Уже ни чемпионство, ни Кубок они не выиграют. Задач никаких нет. А за год мы подготовим, игрочков подкупим-пригласим, из академии возьмем игрочков, выстроим игру, принципы игры определим. Карпин с основными принципами игры ни в одной команде не мог определиться, он не знает, что такое футбол", — заявил бывший защитник сборной СССР.