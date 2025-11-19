Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы и Царь, и Шалимов, и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы — не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, и

"Пошел бы я или нет? Пошел бы. Но такой тренерский штаб собрал бы… У меня бы и Царь был, и Шалимов — все бы были, блин! И Кобелева бы пригласили.
Гусева с Паршивлюком не было бы. Ну не тот уровень, понимаешь.
Задача-то какая сейчас? Уже ни чемпионство, ни Кубок они не выиграют. Задач никаких нет. А за год мы подготовим, игрочков подкупим-пригласим, из академии возьмем игрочков, выстроим игру, принципы игры определим. Карпин с основными принципами игры ни в одной команде не мог определиться, он не знает, что такое футбол", — заявил бывший защитник сборной СССР.