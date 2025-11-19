Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Сакки о сборной Италии: «Учитель должен обучить первоклассников алфавиту, проработать базовые концепции. Гаттузо нужен сбор перед мартом, но клубы воспротивятся»

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки порассуждал о том, что нужной сделать национальной команды перед стыковыми матчами ЧМ-2026. Ранее итальянцы уступили Норвегии (1:4) в последнем отборочном матче, и заняв 2-е место в группе I, сыграют в плей-офф за выход на турнир.

Источник: Спортс"

"Нам нужно признать свои ограничения. Однако для этого требуется изрядная доля скромности. Здесь нужно вести себя как учитель, обучающий первоклассников алфавиту, и, заметьте, я не преувеличиваю.

Я слышу разговоры о расстановке, схемах, тактике атаки, но понимаем ли мы, что нам нужно глубоко проработать базовые концепции? На мой взгляд, тренировочный сбор в Коверчано был бы полезен перед плей-офф в марте. Гаттузо мог бы тренировать несколько дней, сплотить команду после неудачи, восстановить психологические силы и улучшить то, что пока не работает.

Но я уверен, что клубы воспротивятся такой просьбе тренера; я хорошо помню битвы, которые мне пришлось вести, когда я возглавил национальную сборную. В Италии всегда берут верх личные интересы и эгоизм, и люди не хотят понимать, что создание команды, а сборная — это команда, требует времени, терпения и значительных тренировок", — заявил Сакки.

Сакки об Италии: «Сборной нужно проснуться! У игроков Серии А не может быть таких грубых ошибок, как против Норвегии. Так мы точно далеко не уедем».