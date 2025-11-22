Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.85
П2
6.54
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
1
:
Марсель
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.03
Футбол. Первая лига
13:30
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.24
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Пол Мерсон: «Виртц с “Сити” выглядел так, будто раньше не играл в футбол. Когда ты платишь больше 100 млн, а игрок в таком важном матче вообще ничего не показывает, это тревожный сигнал»

Пол Мерсон раскритиковал игру Флориана Виртца за «Ливерпуль».

Источник: Спортс"

"Флориан Виртц выглядел отлично в сборной Германии в эту паузу. Да, соперники были не самые сильные, но он сейчас главный парень в немецком футболе. Виртц пользуется полным доверием тренера и, надев эту футболку, выкладывается на полную и играет в свое удовольствие.

А в «Ливерпуле» у него как будто бы постоянно какие-то сложности. На прошлой неделе против «Манчестер Сити» Виртц выглядел так, будто вообще никогда в футбол не играл!

Не поймите неправильно, этот игрок мне нравится. Но когда ты платишь за футболиста больше 100 миллионов и он в таком важном матче вообще ничего не показывает, то это тревожный сигнал для команды. Виртц, конечно, был не единственным, кто провалился в той игре, но именно за него «Ливерпуль» выложил огромные деньги, чтобы он вывел команду на новый уровень. Понятно, что он сам не виноват в сумме трансфера, но ценник всегда повышает ожидания.

Я бы, кстати, выпустил Виртца в стартовом составе в игре с «Ноттингемом». Если ты ставишь его против «Сити» на «Этихаде», то обязан ставить и против «Ноттингем Форест» на «Энфилде».

Ему нужна серия матчей, чтобы привыкнуть к интенсивности лиги. Если сейчас посадить его на скамейку, а кто-то другой выйдет и забьет, то опять начнутся вопросы к Виртцу, а это навредит его уверенности в себе", — отметил экс-форвард сборной Англии.