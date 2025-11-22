Пол Мерсон: «Виртц с “Сити” выглядел так, будто раньше не играл в футбол. Когда ты платишь больше 100 млн, а игрок в таком важном матче вообще ничего не показывает, это тревожный сигнал»

Не поймите неправильно, этот игрок мне нравится. Но когда ты платишь за футболиста больше 100 миллионов и он в таком важном матче вообще ничего не показывает, то это тревожный сигнал для команды. Виртц, конечно, был не единственным, кто провалился в той игре, но именно за него «Ливерпуль» выложил огромные деньги, чтобы он вывел команду на новый уровень. Понятно, что он сам не виноват в сумме трансфера, но ценник всегда повышает ожидания.