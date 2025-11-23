«Футбол без пива смотреть нельзя. Кому без него интересен матч Россия — Чили? Я вообще под виски смотрел». Жулин поддержал возвращение напитка на стадионы

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
1.70
П2
12.00
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Футбол без пива смотреть нельзя. Кому без него интересен матч Россия — Чили? Я вообще под виски смотрел». Жулин поддержал возвращение напитка на стадионы

Александр Жулин поддерживает намерение продавать пиво на футбольных матчах.

Источник: Спортс"

"Возвращение пива на стадионы — самая большая победа нашего футбола. Это прекрасная новость, потому что футбол без него смотреть нельзя. Кому без пива было бы интересно смотреть матч Россия — Чили (0:2)? Я вообще под виски смотрел.

Не понимаю людей, которые жестко против пива на стадионах. Это слабоалкогольный напиток, который просто добавляет настроения. Конечно, если выпить 40 порций, тогда будет помутнение рассудка, но для таких случаев существует полиция.

Пиво нормально продается во всем мире, у нас тоже должно быть так", — заявил тренер по фигурному катанию.