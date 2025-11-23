Спаллетти об 1:1 с «Фиорентиной»: «Ваноли умеет заставить игроков бегать и бороться. “Ювентус” играл шаблонно и совершал много ошибок. Нам нужно повышать свой уровень»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
1.70
П2
11.50
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Спаллетти об 1:1 с «Фиорентиной»: «Ваноли умеет заставить игроков бегать и бороться. “Ювентус” играл шаблонно и совершал много ошибок. Нам нужно повышать свой уровень»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей с «Фиорентиной» (1:1) в 12-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

"В первом тайме мы играли слишком шаблонно и совершили очень много технических ошибок, которых мы не можем допускать, потому что наш уровень должен быть выше. Мы должны поднять уровень в каждом аспекте, чтобы выигрывать.

Это была трудная игра против команды, которая хотела проявить себя, играла ниже своего потенциала и нашла тренера, который дает эмоциональный заряд. Мы хорошо знаем Ваноли, его страсть и его умение заставить своих игроков бегать и бороться. Нас выбрали для большего, нам абсолютно необходимо поднять уровень.

Я сказал, что наши амбиции — борьба за Скудетто. Это другое. Я думаю, что могу добиться от команды большего, чем то, что мы увидели сегодня. Молчание игроков в раздевалке показывает мне, что и они тоже недовольны. Это мне нравится. Нужно выйти на поле и играть в другой футбол. Мы — не те, кого мы показываем".

О Кенане Йылдызе.

«Партнеры находили его мало, слишком часто уводили мяч на край обороны. Нужно иногда пропустить одну передачу и сразу пасовать между линиями — этого мы делали мало. Когда у нас появлялся свободный игрок возле штрафной, мы ошибались. Йылдыз в первом тайме играл более централизованно, во втором — больше слева. Нам нужно больше играть, больше вертикализировать игру».

О скандированиях против Влаховича.

«У Душана такой характер, что чем больше на него давят, тем правильнее и позитивнее он реагирует. С социальной точки зрения, мы должны перестать ходить на стадион ради того, чтобы делать вещи, не имеющие смысла для спорта. Чем больше мы делаем это, тем больше уродуем самый красивый вид спорта в мире. Без футбола жизнь была бы более печальной, поэтому мы должны стремиться улучшать ситуацию», — сказал Спаллетти.