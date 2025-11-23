Слот про 0:3 с «Ноттингемом»: «Видел то, что видел во всех матчах, кроме игры с “Сити”, — доминирование “Ливерпуля”. Мы постоянно упускаем моменты, но весь сезон так быть н

В 12-м туре АПЛ действующие чемпионы Англии были разгромлены «Ноттингем Форест» (0:3).
"Победы и поражения — это моя ответственность. Но я вижу, как команда борется до конца, как фанаты до конца поддерживают нашу команду.
Также сегодня я видел то, чего не было в матче с «Ман Сити» (там проблемы в первом тайме были не только у нас), но было во всех других матчах: мы доминировали и создавали моменты.
Как я уже говорил, в последнее время мы почти постоянно упускаем моменты, в то время как у соперников получается нам забивать, но так продолжаться весь сезон не может. Я вижу много признаков того, что в обычной ситуации результат был бы другим, но мы сейчас в затруднительном положении, так что надо делать еще больше, чтобы добиться нужных результатов«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.