Слот про 0:3 с «Ноттингемом»: «Видел то, что видел во всех матчах, кроме игры с “Сити”, — доминирование “Ливерпуля”. Мы постоянно упускаем моменты, но весь сезон так быть н

Как я уже говорил, в последнее время мы почти постоянно упускаем моменты, в то время как у соперников получается нам забивать, но так продолжаться весь сезон не может. Я вижу много признаков того, что в обычной ситуации результат был бы другим, но мы сейчас в затруднительном положении, так что надо делать еще больше, чтобы добиться нужных результатов«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.