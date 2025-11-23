Диаш о судействе с «Ньюкаслом»: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот, и никаких последствий. Раз это такие правила, дайте и нам делать то же самое»

"В первом тайме был эпизод с Фоденом, мне кажется, они говорили, что там все чисто. Из всех решений — только второй гол. Нам нужно добиться, чтобы это имело смысл, потому что где здесь логика, если их игрок выталкивает нашего вратаря за пределы ворот? Что мы вообще допускаем и как долго?
Иногда это позволяют, иногда нет. Где правило? Что именно можно делать? Во втором голе Джиджо стоит на своем месте, его вытесняют. И никаких последствий. Это разрешено. У меня была возможность пересмотреть момент — на поле я даже не заметил.
Мне показалось странным, что он оказался не в той позиции, поэтому мы сразу поняли, что что-то было не так. Но я посмотрел повтор, и это Барнс отталкивает его подальше от ворот. Мы так придирчивы к некоторым контактам, но такое с вратарем — и это позволяют? Что ж, как есть. Раз таковы правила — хорошо. Но тогда дайте и нам делать то же самое.
Раньше это был фол. Теперь, видимо, разрешено. Люди будут говорить, что я ищу оправдания, но дело не в этом. Сегодня «Ньюкасл» был лучше и заслужил победу. Они создали больше моментов, чем мы. Но что касается правил — должен быть регламент", — сказал Диаш в интервью Sky Sports.