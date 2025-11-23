Диаш о судействе с «Ньюкаслом»: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот, и никаких последствий. Раз это такие правила, дайте и нам делать то же самое»

Мне показалось странным, что он оказался не в той позиции, поэтому мы сразу поняли, что что-то было не так. Но я посмотрел повтор, и это Барнс отталкивает его подальше от ворот. Мы так придирчивы к некоторым контактам, но такое с вратарем — и это позволяют? Что ж, как есть. Раз таковы правила — хорошо. Но тогда дайте и нам делать то же самое.