Диаш о судействе с «Ньюкаслом»: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот, и никаких последствий. Раз это такие правила, дайте и нам делать то же самое»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
3
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
101.00
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Диаш о судействе с «Ньюкаслом»: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот, и никаких последствий. Раз это такие правила, дайте и нам делать то же самое»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказал недовольство судейством в матче 12-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).

"В первом тайме был эпизод с Фоденом, мне кажется, они говорили, что там все чисто. Из всех решений — только второй гол. Нам нужно добиться, чтобы это имело смысл, потому что где здесь логика, если их игрок выталкивает нашего вратаря за пределы ворот? Что мы вообще допускаем и как долго?

Иногда это позволяют, иногда нет. Где правило? Что именно можно делать? Во втором голе Джиджо стоит на своем месте, его вытесняют. И никаких последствий. Это разрешено. У меня была возможность пересмотреть момент — на поле я даже не заметил.

Мне показалось странным, что он оказался не в той позиции, поэтому мы сразу поняли, что что-то было не так. Но я посмотрел повтор, и это Барнс отталкивает его подальше от ворот. Мы так придирчивы к некоторым контактам, но такое с вратарем — и это позволяют? Что ж, как есть. Раз таковы правила — хорошо. Но тогда дайте и нам делать то же самое.

Раньше это был фол. Теперь, видимо, разрешено. Люди будут говорить, что я ищу оправдания, но дело не в этом. Сегодня «Ньюкасл» был лучше и заслужил победу. Они создали больше моментов, чем мы. Но что касается правил — должен быть регламент", — сказал Диаш в интервью Sky Sports.