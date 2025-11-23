Хау о 2:1 с «Сити»: «Ньюкасл» был близок к своей лучшей игре, мы играли смело и забили отличные голы. Мы должны использовать этот результат как поворотный момент сезона"

"Мы были близки к своей лучшей игре, реально отличный матч в исполнении игроков. Мы создали много моментов в первом тайме и разочарованы тем, что не ушли на перерыв, ведя в счете.
Против «Манчестер Сити» всегда бывает так: совершишь одну ошибку — и можешь пропустить. Мы играли смело, амбициозно и забили отличные голы. Добавленное время в конце напрягало — ожидание затянулось, но, к счастью, мы одержали победу.
Победа над «Ман Сити» должна дать нам нужную уверенность. Мы должны попытаться использовать этот результат как поворотный момент сезона — и в матчах дома, и на выезде, чтобы продолжить набирать очки".
О Харви Барнсе.
«Он всегда забивал важные голы. Он — бомбардир, всегда им был, и сегодня он забил отличные мячи, которые принесли нам важную победу», — сказал Хау.
«Ньюкасл» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.