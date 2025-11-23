Рахимов об 1:0 с «Ахматом»: «Рубин» выглядел неплохо. Было понятно, что по такой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым"

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.24
П2
2.36
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.60
X
5.21
П2
1.35
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.31
П2
2.24
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.90
X
3.99
П2
1.64
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.32
П2
2.54
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.52
П2
2.12
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.30
П2
3.65
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.26
П2
4.20
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2

Рахимов об 1:0 с «Ахматом»: «Рубин» выглядел неплохо. Было понятно, что по такой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым"

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Ахматом» (1:0) в РПЛ.

Источник: Sports

— Как оцените игру команды? Насколько был важен результат?

— Он не только сегодня важен, он важен в каждом матче. Команда выглядела очень неплохо. Если берем по таймам, то позволили сопернику [создать] два‑три эпизода, не проконтролировав переходную фазу.

Во втором тайме этих моментов не было. Было понятно, что по такой тяжелой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым.

— Что известно о состоянии Даку (форвард получил травму ноги — Спортс")?

— Оно не очень хорошее.

— Когда будет медицинское обследование?

— Завтра, — сказал тренер «Рубина».