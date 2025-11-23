Рахимов об 1:0 с «Ахматом»: «Рубин» выглядел неплохо. Было понятно, что по такой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым"

— Как оцените игру команды? Насколько был важен результат?
— Он не только сегодня важен, он важен в каждом матче. Команда выглядела очень неплохо. Если берем по таймам, то позволили сопернику [создать] два‑три эпизода, не проконтролировав переходную фазу.
Во втором тайме этих моментов не было. Было понятно, что по такой тяжелой игре, где много борьбы и тяжелый газон, победит тот, кто забьет первым.
— Что известно о состоянии Даку (форвард получил травму ноги — Спортс")?
— Оно не очень хорошее.
— Когда будет медицинское обследование?
— Завтра, — сказал тренер «Рубина».