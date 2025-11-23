Лапочкин о неназначенном пенальти после контакта Кругового с Максименко: «Нет грубости со стороны вратаря»

Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.24
П2
2.36
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.10
П2
3.64
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.37
П2
1.34
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.33
П2
2.23
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.93
X
3.99
П2
1.64
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.35
П2
2.52
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.54
П2
2.10
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.26
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.14
П2
6.18
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.54
П2
6.23
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.69
П2
5.80
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2

Лапочкин о неназначенном пенальти после контакта Кругового с Максименко: «Нет грубости со стороны вратаря»

Сергей Лапочкин поддержал решение арбитра Сергея Карасева не назначать пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

Источник: Спортс"

На 5-й минуте защитник армейцев Данил Круговой столкнулся с вратарем Александром Максименко в штрафной красно‑белых, а на 12‑й — покинул поле из‑за травмы.

"Момент очень сложный. Мы видим, что Круговой на мяче, он его пробрасывает, и мяч уже практически уходит за линию ворот. Происходит контакт между Круговым и Максименко.

Мы видим, что Максименко максимально оттормаживается и всем видом показывает, что не идет в это единоборство. Да, произошел контакт, судя по всему, с плечом Максименко у Кругового, но вратарь не действует безрассудно или грубо.

Сейчас есть такая трактовка, как «оконченное действие», то есть мяч все равно вышел из игры. Если нет грубости со стороны оппонента, то пенальти назначать не следует. Что мы здесь и видим", — сказал бывший арбитр ФИФА.