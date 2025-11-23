«Станкович вел себя как истеричка, и спартаковцы ощущали нервозность. Романов — совсем другое дело! Ему надо дать шанс». Гасилин о тренерах

Красно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в РПЛ в дебютном матче Романова на посту и.о. тренера.
"Для меня главный тренер — лицо команды. Станкович вел себя, извините, как истеричка. Это факт. Мне это не нравится. Клубу, видимо, тоже не понравилось. Футболисты ощущали нервозность своего тренера. А теперь посмотрите на Романова. Совсем другое дело! Я бы хотел, чтобы ему дали шанс.
Мы не поймем, какой из Романова тренер, пока он не поработает. Заявления руководства «Спартака», что они не рассматривают российских тренеров, это неправильно«, — сказал бывший футболист “Зенита”.