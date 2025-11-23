Кубок МЛС. ¼ финала. «Ванкувер» Мюллера одолел «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина по пенальти. Кореец сделал дубль, сравняв на 95-й, но не реализовал 11-метровый в серии

Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.14
П2
2.28
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.27
П2
2.41
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.10
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.14
П2
1.37
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.29
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.97
П2
1.65
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.34
П2
2.53
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.49
П2
2.15
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.46
П2
6.31
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.93
П2
6.30
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.45
П2
2.59
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.45
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
8.25
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.24
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.67
П2
5.60
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.51
X
3.59
П2
1.75
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2

Кубок МЛС. ¼ финала. «Ванкувер» Мюллера одолел «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина по пенальти. Кореец сделал дубль, сравняв на 95-й, но не реализовал 11-метровый в серии

«Ванкувер Уайткэпс» прошел «Лос-Анджелес» (2:2, 4:3 по пен.) в ¼ финала Кубка МЛС.

К 60-й минуте канадский клуб, за который выступает экс-хавбек «Баварии» Томас Мюллер, вел со счетом 2:0, но вингер калифорнийцев Сон Хын Мин сделал дубль, переведя игру в овертайм на 95-й минуте.

На 44-й минуте Мюллер получил желтую карточку, а по окончании основного времени игры был заменен.

В серии послематчевых пенальти первым бил Сон Хын Мин, но не смог реализовать свою попытку. В итоге серию 11-метровых выиграл «Ванкувер» — 4:3.

В финале Западной конференции канадцы встретятся с победителем матча «Сан-Диего» — «Миннесота».