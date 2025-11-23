Кубок МЛС. ¼ финала. «Ванкувер» Мюллера одолел «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина по пенальти. Кореец сделал дубль, сравняв на 95-й, но не реализовал 11-метровый в серии

К 60-й минуте канадский клуб, за который выступает экс-хавбек «Баварии» Томас Мюллер, вел со счетом 2:0, но вингер калифорнийцев Сон Хын Мин сделал дубль, переведя игру в овертайм на 95-й минуте.
На 44-й минуте Мюллер получил желтую карточку, а по окончании основного времени игры был заменен.
В серии послематчевых пенальти первым бил Сон Хын Мин, но не смог реализовать свою попытку. В итоге серию 11-метровых выиграл «Ванкувер» — 4:3.
В финале Западной конференции канадцы встретятся с победителем матча «Сан-Диего» — «Миннесота».