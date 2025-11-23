Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
П1
3.40
X
3.14
П2
2.28
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
П1
3.15
X
3.27
П2
2.41
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
П1
3.95
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
П1
2.33
X
3.10
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
П1
8.75
X
5.14
П2
1.37
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
П1
3.61
X
3.29
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
П1
6.10
X
3.97
П2
1.65
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
П1
2.98
X
3.34
П2
2.53
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
П1
3.68
X
3.49
П2
2.12
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
П1
2.12
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
П1
2.01
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
П1
3.51
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
П1
1.48
X
5.46
П2
6.31
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
П1
1.50
X
4.93
П2
6.30
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
П1
2.83
X
3.45
П2
2.59
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
П1
1.70
X
3.86
П2
5.45
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.42
X
4.99
П2
8.25
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
П1
2.59
X
3.24
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
П1
3.15
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
П1
1.73
X
3.67
П2
5.60
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
П1
5.51
X
3.59
П2
1.75
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2

Семин о контакте Дивеева с Зобниным: «С трибун показалось, что пенальти был. Из-за Карасева было много остановок»

Юрий Семин полагает, что за фол против Романа Зобнина в пользу «Спартака» следовало назначить пенальти в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

Источник: Sports

Судья Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил назначенный 11-метровый, изучив эпизод с падением Зобнина на линии штрафной армейцев после борьбы с Игорем Дивеевым на 57-минуте. Карасев пришел к выводу, что защитник ЦСКА сыграл в мяч.

"Я был на стадионе. С трибун показалось, что пенальти был, но повтор не смотрел.

Что касается всей работы Карасева, не сказал бы, что он хорошо провел игру, так как было много остановок. Карасев плохо влиял на то, чтобы футболисты быстрее играли, хотя арбитр потерялся в игре в хорошем смысле«, — сказал бывший тренер сборной России и “Локомотива”.