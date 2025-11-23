17-летний Карл из «Баварии»: «Месси — мой образец для подражания. Не думаю, что меня можно сравнивать с ним. Лео на самой вершине, а мне еще предстоит пройти долгий путь»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Факел
2
Все коэффициенты
П1
38.00
X
15.00
П2
1.04
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.20
П2
60.00
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.05
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.07
П2
1.37
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.31
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.92
П2
1.63
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.48
П2
2.13
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.60
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.08
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.97
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.17
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
6.86
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.40
П2
2.49
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
5.56
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
7.90
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.18
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.63
П2
5.50
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.44
X
3.47
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.38
П2
3.90
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.32
П2
5.20
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.31
П2
1.44
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

17-летний Карл из «Баварии»: «Месси — мой образец для подражания. Не думаю, что меня можно сравнивать с ним. Лео на самой вершине, а мне еще предстоит пройти долгий путь»

Полузащитник «Баварии» Леннарт Карл отреагировал на сравнения с Лионелем Месси.

Источник: Спортс"

17-летний атакующий хавбек забил гол и отдал результативный пас в матче 11-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (6:2). В активе Карла 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 9 играх чемпионата Германии в этом сезоне.

"Конечно, меня можно сравнивать с Месси — об этом говорят очень многие люди.

Но на самом деле я не думаю, что меня можно сравнивать с ним. Месси на самой вершине, а мне еще предстоит пройти долгий путь. Месси — мой образец для подражания", — сказал Леннарт после игры.

Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в ЛЧ, забив «Брюгге» в 17 лет и 242 дня.