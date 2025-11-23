17-летний Карл из «Баварии»: «Месси — мой образец для подражания. Не думаю, что меня можно сравнивать с ним. Лео на самой вершине, а мне еще предстоит пройти долгий путь»

17-летний атакующий хавбек забил гол и отдал результативный пас в матче 11-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (6:2). В активе Карла 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 9 играх чемпионата Германии в этом сезоне.
"Конечно, меня можно сравнивать с Месси — об этом говорят очень многие люди.
Но на самом деле я не думаю, что меня можно сравнивать с ним. Месси на самой вершине, а мне еще предстоит пройти долгий путь. Месси — мой образец для подражания", — сказал Леннарт после игры.
Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в ЛЧ, забив «Брюгге» в 17 лет и 242 дня.