Футбол. Испания
перерыв
Эльче
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.45
П2
1.75
Футбол. Италия
перерыв
Интер
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.50
П2
5.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
1
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.95
П2
6.20
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Батчи с 5.9 по Индексу ГОЛа — худший игрок матча «Локомотив» — «Краснодар», у Кордобы — 6.8, у Сперцяна — 7.3, у Батракова — 7.4. Диего Коста с оц

Диего Коста получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) в 16-м туре Мир РПЛ. Защитник «быков» получил 8.0 балла.

Источник: Спортс"

Худший показатель у полузащитник Жоау Батчи из «Краснодара» — 5.9.

У «Локомотива» лучшим стал защитник Сесар Монтес — 7.9. Николай Комличенко получил самую низкую оценку у москвичей — 6.1.

Оценки «Локомотива»: Антон Митрюшкин (7.7), Лукас Фассон (7.2), Сесар Монтес (7.9), Жерзино Ньямси (6.4), Максим Ненахов (6.8), Александр Руденко (7.7), Данил Пруцев (7.8), Артем Карпукас (7.0), Зелимхан Бакаев (6.6), Алексей Батраков (7.4), Николай Комличенко (6.1), Сергей Пиняев (6.5), Дмитрий Воробьев (6.2).

Оценки «Краснодар»: Станислав Агкацев (6.4), Лукас Оласа (7.1), Диего Коста (8.0), Витор Тормена (6.6), Джованни Гонсалес (7.3), Дуглас Аугусто (7.8), Александр Черников (7.5), Виктор Са (7.2), Эдуард Сперцян (7.3), Жоау Батчи (5.9), Джон Кордоба (6.8), Кевин Ленини (6.4), Никита Кривцов (6.0), Гаэтан Перрен (6.0).

