Галактионов о Ротенберге-младшем: «Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича, он погружен в дела “Локомотива”. Все новости о контрактах тренерского штаба будут сайте»

— Клуб хочет с вами продлить новый контракт. Ведутся переговоры?
— Что касается взаимодействия, когда Борис Борисович (Ротенберг — Спортс«“) возглавлял молодежную политику клуба, были постоянные контакты, у нас были постоянные взаимодействия. И сейчас после его назначения на должность гендиректора у нас практически ежедневный контакт, он владеет всей информацией.
Рабочий процесс идет. Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича. Он погружен в дела команды. Все новости о контрактах тренерского штаба будут опубликованы на официальном сайте клуба, — сказал Галактионов.