Перес хочет внедрения бесплатных футбольных трансляций: «В ФИФА поняли, что это путь вперед, и позволили бедным детям в Африке смотреть матчи КЧМ»

Я могу назвать только одну причину, по которой УЕФА не стал бы этого делать: потому что отсрочка [этой реформы] на год означает еще год миллионных зарплат для них. Как и в случае с президентом Ла Лиги, у которого зарплата выше, чем у его коллеги в Премьер-лиге, хотя Ла Лига зарабатывает меньше", — сказал Перес на генеральной ассамблее клуба.