Симеоне о победе над «Хетафе» благодаря автоголу: «Удача — тоже часть игры. Нам нужно, чтобы она была на стороне “Атлетико”

Единственный гол в этом матче был забит на 82-й минуте — Домингуш Дуарте отправил мяч в свои ворота.
— Как оцените матч?
— Мы начали очень хорошо, создав три голевых момента за десять минут — забить могли Льоренте, Нико [Гонсалес] и Баэна. Если бы мы были более хладнокровны перед воротами, это дало бы нам некоторое спокойствие. Ситуация начала усложняться, особенно после травмы Маркоса. Команда плохо адаптировалась к происходящему.
Во втором тайме вышедшие на замену игроки придали нам энергии и бодрости — именно то, чего требовала игра и в чем нуждалась команда. Я доволен Распадори, потому что после того матча с его голом в Лиге чемпионов я не давал ему достаточно игрового времени, чтобы он показал то, чего заслуживает. Он ждал своего шанса. Он очень хорошо сыграл на правом фланге, у него был шанс забить, и он проделал много работы. Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, со смирением и верой.
— Вы одержали пять побед подряд.
— Команда работает очень хорошо. Мы идем в турнире так, как хотим. Нам нужна удача, которая тоже является частью игры, и чтобы она была на нашей стороне. Если бы мы не забили сегодняшний гол, мне бы задавали другие вопросы, — сказал Симеоне.