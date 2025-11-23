Симеоне о победе над «Хетафе» благодаря автоголу: «Удача — тоже часть игры. Нам нужно, чтобы она была на стороне “Атлетико”

Во втором тайме вышедшие на замену игроки придали нам энергии и бодрости — именно то, чего требовала игра и в чем нуждалась команда. Я доволен Распадори, потому что после того матча с его голом в Лиге чемпионов я не давал ему достаточно игрового времени, чтобы он показал то, чего заслуживает. Он ждал своего шанса. Он очень хорошо сыграл на правом фланге, у него был шанс забить, и он проделал много работы. Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, со смирением и верой.