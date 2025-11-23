Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эльче
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.20
П2
1.75
Футбол. Италия
перерыв
Интер
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.50
П2
5.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
1
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.95
П2
6.20
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Парма
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Факел
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Симеоне о победе над «Хетафе» благодаря автоголу: «Удача — тоже часть игры. Нам нужно, чтобы она была на стороне “Атлетико”

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Хетафе» в 13-м туре Ла Лиги (1:0).

Источник: Спортс"

Единственный гол в этом матче был забит на 82-й минуте — Домингуш Дуарте отправил мяч в свои ворота.

— Как оцените матч?

— Мы начали очень хорошо, создав три голевых момента за десять минут — забить могли Льоренте, Нико [Гонсалес] и Баэна. Если бы мы были более хладнокровны перед воротами, это дало бы нам некоторое спокойствие. Ситуация начала усложняться, особенно после травмы Маркоса. Команда плохо адаптировалась к происходящему.

Во втором тайме вышедшие на замену игроки придали нам энергии и бодрости — именно то, чего требовала игра и в чем нуждалась команда. Я доволен Распадори, потому что после того матча с его голом в Лиге чемпионов я не давал ему достаточно игрового времени, чтобы он показал то, чего заслуживает. Он ждал своего шанса. Он очень хорошо сыграл на правом фланге, у него был шанс забить, и он проделал много работы. Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, со смирением и верой.

— Вы одержали пять побед подряд.

— Команда работает очень хорошо. Мы идем в турнире так, как хотим. Нам нужна удача, которая тоже является частью игры, и чтобы она была на нашей стороне. Если бы мы не забили сегодняшний гол, мне бы задавали другие вопросы, — сказал Симеоне.