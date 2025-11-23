Биография Никиты Симоняна

8 июня 1958 года в матче со сборной Англии забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Встреча, прошедшая на стадионе «Уллеви» в Гетеборге (Швеция), завершилась со счетом 2:2. В 1958 году был капитаном советской команды.