В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Симоняне

Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза кубок страны в составе московского «Спартака». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.