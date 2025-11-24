Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
7.80
X
3.25
П2
1.65
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.20
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.25
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.35
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.47
П2
4.01
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Симоняне

Никита Симонян скончался на 100-м году жизни.

Источник: Официальный сайт ФИФА

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила флаг России в Доме футбола в швейцарском Цюрихе в память о Никите Симоняне. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни.

Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза кубок страны в составе московского «Спартака». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов).

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.