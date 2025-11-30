Ричмонд
Круговой считает переход из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере: «Мне хотелось играть, показывать себя. Слава Богу, спустя время все получилось»

Защитник ЦСКА Данил Круговой согласился с мыслью, что решение перейти из «Зенита» в ЦСКА было лучшим в его карьере.

Источник: Спортс"

«Можно ли назвать лучшим в карьере решение уйти из “Зенита” в ЦСКА? Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава Богу, спустя время все получилось», — сказал Круговой.

Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года.