Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.82
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Солари о 0:1 с «Балтикой: “Обидное поражение, результат не по игре, “Спартак” играл хорошо. Испытываю злость, хотели завершить эту часть сезона наилучшим образом”

Нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился эмоциями после поражения от «Балтики» (0:1) в 17-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Обидное поражение, мы хотели взять три очка. Мы можем извлечь из этого поражения урок, чтобы больше его не повторять.

— Что сбило? Казалось, в большинстве должны забивать.

— Результат не по игре, мы играли хорошо, создали много моментов. У соперника был один удар по воротам, и он закончился голом. Нужно учиться на этом. Знали, что «Балтика» будет так играть и не сдастся, они отлично оборонялись и сегодня.

— Не хватило нападающего? Как тренер хотел видеть игру без нападающего?

— План был, что Барко и Жедсон будут играть выше, чем обычно. А мы с Маркиньосом будем закрывать фланги. Мы сыграли неплохо, но не смогли найти моменты, чтобы забить и выиграть. Испытываю злость, мы хотели завершить эту часть сезона наилучшим образом, — сказал Солари.