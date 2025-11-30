Ричмонд
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.82
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Лапочкин про удаление Талалаева за неприличный жест: «Такое прощать нельзя. Это суперрешение судейской бригады, они не испугались»

Сергей Лапочкин поддержал решение удалить Андрея Талалаева за неподобающее поведение в 1-м тайме матча «Балтики» со «Спартаком» (1:0).

Источник: Спортс"

"Я здесь увидел, что резервный арбитр Инал Танашев, заметил непристойный жест и тут же позвал Кирилла Левникова. Это суперрешение судейской бригады. Они не испугались.

Сначала Андрей Талалаев получил желтую карточку. Мы знаем его эмоциональность. Но дальше этот жест… Такое нельзя прощать. Это, конечно, красная карточка", — сказал экс-арбитр.

Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери.

