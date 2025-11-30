Лапочкин про удаление Талалаева за неприличный жест: «Такое прощать нельзя. Это суперрешение судейской бригады, они не испугались»

"Я здесь увидел, что резервный арбитр Инал Танашев, заметил непристойный жест и тут же позвал Кирилла Левникова. Это суперрешение судейской бригады. Они не испугались.
Сначала Андрей Талалаев получил желтую карточку. Мы знаем его эмоциональность. Но дальше этот жест… Такое нельзя прощать. Это, конечно, красная карточка", — сказал экс-арбитр.
Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше