Ари: «Уверен в мощи и силе России! Здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн. А за границей все порой преподносится искаженно»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.82
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Ари: «Уверен в мощи и силе России! Здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн. А за границей все порой преподносится искаженно»

Ари заявил, что в России сейчас безопаснее, чем в Бразилии.

Источник: Спортс"

— Для многих ваше возвращение в Россию в 2024-м стало сюрпризом. Вы выступали за собственный клуб «Атлетико Сеаренсе» и параллельно руководили им. Когда поступило предложение от «Торпедо», долго не раздумывали?

— Пришлось тщательно взвесить все за и против, поскольку успели наладить быт в Бразилии, а старшая дочь пошла в школу. Плюс испытывал чувство ответственности за собственный коллектив. Но в итоге согласился.

К тому же пригласил меня Олег Кононов. Рад работать в клубе с такой историей.

— Если бы позвали занять аналогичный пост в любой другой стране, решились бы?

— Вряд ли. Слишком много факторов поспособствовало возвращению в Россию. Отсюда родом моя супруга. Да и я большую часть карьеры футболиста провел здесь. Россия для меня — второй дом. Это была поездка не в незнакомое государство, а, по сути, домой.

— Никто из родственников не отговаривал?

— Страха точно не испытывал, поскольку жена сообщала правдивую информацию о происходящем. Необходимо понимать, что за границей все порой преподносится в искаженном виде.

Уверен в мощи и силе России! Больше скажу, здесь даже в такое якобы неспокойное время намного безопаснее, чем в Бразилии, которая не ведет войн, — сказал спортивный директор «Торпедо».