Кевин-Принс Боатенг о переходе в «Барсу»: «Если бы Месси сказал “нет”, трансфер бы не состоялся. Президент, два спортдиректора, тренер — все сказали, что я нужен, но надо поговори

«Если бы Месси сказал “нет”, трансфер бы не состоялся. В то время в клубе было два спортивных директора. Один из них — Эрик Абидаль — сказал: “Да, мы хотим тебя”. Другой спортивный директор тоже сказал: “Ты нам нужен”. Президент (Бартомеу) хотел меня, тренер (Вальверде) тоже, поэтому я сказал: “Отлично, подпишем контракт завтра!” А они ответили: “Нет, нам нужно сначала поговорить с Лео”.