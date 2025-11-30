Гусев общается с Газзаевым перед каждым матчем: «Получаю очень ценные советы и по тактике, и по психологии»

Ричмонд
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.72
П2
10.75
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
3.06
X
2.97
П2
2.70
Футбол. Англия
15:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.56
П2
3.16
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.43
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.38
П2
2.91
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.47
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Интер
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.20
П2
1.28
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.98
П2
4.42
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.34
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.20
П2
3.15
Футбол. Англия
17:05
Астон Вилла
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.49
П2
6.49
Футбол. Англия
17:05
Ноттингем Форест
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.45
П2
2.64
Футбол. Англия
17:05
Вест Хэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.01
X
4.53
П2
1.64
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.81
П2
2.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.41
П2
5.70
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.49
П2
10.75
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.92
П2
1.76
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.37
X
3.77
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.40
П2
2.95
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.35
П2
2.29
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.11
П2
3.83
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.20
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2

Гусев общается с Газзаевым перед каждым матчем: «Получаю очень ценные советы и по тактике, и по психологии»

И.о. тренера «Динамо» Ролан Гусев признался, что общается перед каждым матчем с экс-тренером ЦСКА и бело-голубых Валерием Газзаевым.

Источник: Спортс"

— В первый свой заход вы говорили о том, что советуетесь с Газзаевым. Как сейчас?

— То же — советуюсь с Валерием Георгиевичем. Постоянно, перед каждым матчем — и по тактике, и по психологии получаю очень ценные советы, — сказал Гусев.