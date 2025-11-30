Гусев общается с Газзаевым перед каждым матчем: «Получаю очень ценные советы и по тактике, и по психологии»

— В первый свой заход вы говорили о том, что советуетесь с Газзаевым. Как сейчас?
— То же — советуюсь с Валерием Георгиевичем. Постоянно, перед каждым матчем — и по тактике, и по психологии получаю очень ценные советы, — сказал Гусев.
И.о. тренера «Динамо» Ролан Гусев признался, что общается перед каждым матчем с экс-тренером ЦСКА и бело-голубых Валерием Газзаевым.
